Krieg in der Ukraine: Ukraine tötet Kriegsverbrecher

Im russischen Hinterland haben ukrainische Agenten einen russischen Polizisten liquidiert, einen mutmaßlich Mörder der Gräueltaten in Butscha und Irpin.
Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR hat am vergangenen Samstag tief im russischen Hinterland einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher gezielt liquidiert. Nach einer Mitteilung des Dienstes wurde unweit der Stadt Kemerowo im Westen Sibiriens der Oberstleutnant der Polizei Veniamin Wladimirowitsch Mazzherin mit einer Autobombe auf einer Landstraße getötet. Der 45-Jährige war Einheitsführer in der Spezialeinheit OMON, die direkt dem russischen Innenministerium untersteht. Die in dieser Region stationierte Einheit der russischen Nationalgarde mit dem Namen „Obereg“ – russisch für Beschützer, Glücksbringer – nahm spätestens seit dem Beginn der russischen Vollinvasion der Ukraine am 22. Februar 2022 an dem Überfall teil.