Krieg in der Ukraine: Trump hält Treffen mit Putin nach Amtseinführung für möglich

1 Trump stellt ein Gespräch mit Putin nach seiner Vereidigung in Aussicht. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Trump hatte mehrfach behauptet, er könne den Ukraine-Krieg binnen 24 Stunden beenden, möglichst noch vor seinem Amtsantritt. Nun stellt er ein Treffen mit Putin in Aussicht - nach seiner Vereidigung.











Palm Beach - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat ein baldiges Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in Aussicht gestellt. Ein Treffen könnte nach seiner Amtseinführung am 20. Januar stattfinden, sagte der Republikaner bei einer Pressekonferenz in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida auf die Frage eines Journalisten, wann er mit einem Treffen rechne, um die Lage in der Ukraine zu besprechen. Den genauen Termin könne er nicht sagen. "Aber ich weiß, dass Putin sich gerne treffen würde."