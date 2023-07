1 Nur bei den Übungsstunden mit ihren Schülerinnen kann Olga Lobas vom Krieg in ihrer Heimat abschalten. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Fellbach - Olga Lobas nestelt an ihrem Haarband, das sie ums linke Handgelenk gewickelt hat. Die Worte fallen ihr schwer, aber sie redet mit fester Stimme. „Das ist so niederträchtig, es werden in Kiew Wohnhäuser nachts um 4 Uhr bombardiert, dort leben Kinder – das ist Terrorismus.“ Die 28-Jährige leidet in diesem Augenblick mit ihren Landsleuten in der Ukraine, die von den russischen Streitmächten überfallen worden sind; im Grunde leidet Olga Lobas seit gut einer Woche fast in jeder wachen Sekunde mit ihnen.