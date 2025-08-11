Krieg in der Ukraine: Tote nach ukrainischen Drohnenangriffen in Russland

Zentralrussische Regionen wurden von ukrainischen Kampfdrohnen angegriffen. Es gibt Tote. Und auch das russische Militär setzte Drohnen gegen Ziele in der Ukraine ein.
In der zentralrussischen Region Nischni Nowogorod ist nach russischen Angaben mindestens ein Mensch infolge ukrainischer Drohnenangriffe getötet worden. Zwei weitere Mitarbeiter eines Industrieunternehmens mussten mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, wie der Gouverneur des Gebiets, Gleb Nikitin, bei Telegram mitteilte. Der Angriff habe einer Fabrik bei der Stadt Arsamas gut 350 Kilometer östlich von Moskau gegolten.