Frankfurt - Die Außenminister Estlands, Lettlands und Litauens haben sich am Donnerstag für einen Ausschluss russischer Banken aus dem Zahlungsnetzwerk Swift ausgesprochen. Die Sanktion also, die der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz im Januar als „Atombombe für die Kapitalmärkte“ bezeichnet hat. Warum die EU mit diesem Schritt noch zögert.

Was ist Swift?

Swift ist ein weltweites Netzwerk für die Abwicklung von Zahlungen und Wertpapiertransaktionen. Genau genommen geht es um die Übermittlung elektronischer Nachrichten, mit denen Geschäfte zwischen Banken abgeschlossen werden. „Swift bildet dafür einen rechtsgültigen Rahmen“, erläutert Bernd Richter, Zahlungsverkehrsexperte bei FIS, einem Technologiedienstleister für Finanzinstitute und Händler. Die Abkürzung Swift steht für „Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication“, zu Deutsch: Gesellschaft für weltweite Finanzkommunikation zwischen Banken“. Ihren Sitz hat die Gesellschaft in Belgien, Eigentümer sind 3500 Finanzinstituten aus aller Welt.

Warum ist das Netzwerk so wichtig?

Swift verbindet 11 000 Finanzinstitute aus rund 200 Ländern. Würden russische Banken von diesem Netzwerk abgekoppelt, so könnten sie grenzüberschreitende Zahlungen und Wertpapiertransaktionen im Prinzip auch auf Basis bilateraler Vereinbarungen mit einzelnen Partner-Instituten abwickeln. Die Allianz weist außerdem darauf hin, dass Russland ein kleineres Netzwerk aufgebaut hat, an das auch deutsche und Schweizer Banken angeschlossen haben. „Es ist aber davon auszugehen, dass mit einem Ausschluss von Russland aus dem Swift-Netzwerk auch Sanktionen für Banken einhergingen, die auf anderen Wegen Geschäfte mit russischen Instituten machen“, sagt Volker Brühl, Finanzprofessor und Geschäftsführer des Center for Financial Studies an der Universität Frankfurt. Die Sanktionen gegen den Iran hätten gezeigt, dass auf diese Weise die Handelsgeschäfte eines Landes massiv eingeschränkt werden könnten. „An dem Beispiel sieht man, wie scharf dieses Schwert ist.“

Was wären die Folgen?

Eine Abkopplung Russlands vom internationalen Zahlungsverkehr würde „allen weh tun, nicht nur den russischen Häusern“, sagt Brühl. Europäische Banken könnten Verbindlichkeiten russischer Schuldner nicht mehr eintreiben. Im schlimmsten Fall könnten auch europäischen Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten geraten, die stark in Russland engagiert sind. Firmen, die auf unbezahlten Rechnungen russischer Kunden säßen, seien häufig durch Exportbürgschaften abgesichert. „Aber klar ist: für neue Ausfuhren wird man solche Bürgschaften jetzt nicht mehr bekommen“, erläutert Brühl.

Wie viel Geld haben europäische Banken im Feuer?

Laut Berechnungen der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) belaufen sich die offenen Forderungen deutscher Banken in Russland und der Ukraine zusammen auf acht Milliarden Dollar (7 Milliarden Euro). Das entspricht aber nicht einmal einem halben Prozent der gesamten Auslandsforderungen deutscher Institute, wie aus Daten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hervorgeht. Stärker betroffen sind laut LBBW französische, italienische und österreichische Banken, die zum Teil über Tochtergesellschaften in Russland aktiv sind.

Die LBBW selbst unterhält in Moskau eine Repräsentanz, die deutsche Unternehmen bei Geschäften in Russland berät, sowie das sogenannte German Centre mit Konferenzräumen und Veranstaltungsservice. Die beiden Einrichtungen betreiben aber keine Bankgeschäfte.

Hätte Russland bei einem Swift-Ausschluss Ausweichmöglichkeiten?

„Es könnte versucht werden, Zahlungen mithilfe von Bitcoin und anderen Krypto-Währungen abzuwickeln“, meint FIS-Experte Richter. Unterbinden ließe sich das kaum, „weil bei vielen Online-Handelsbörsen, auf denen man offizielle Währungen in Bitcoin umtauschen kann und umgekehrt, Konten auch unter falscher Identität eröffnet werden können.“ CFS-Geschäftsführer Brühl dagegen meint, Kryptowährungen wie Bitcoin taugten wegen ihrer Schwankungen nicht als Zahlungsmittel. „Natürlich können illegale Geschäfte über das Darknet abgewickelt werden, aber ein Ersatz für Swift ist das nicht.“

Könnte China Russland aushelfen?

Dass Russland internationale Zahlungen auf dem Umweg über China abwickeln könnte, hält Brühl für abwegig: „China macht seinen internationalen Zahlungsverkehr über Swift, und in dem System wäre sichtbar, wenn das Geld am Ende auf russischen Konten landete. Dieses Risiko wird China nicht eingehen.“ Der Konjunkturchefs des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Stefan Kooths, sieht indes eine andere Gefahr: Dass Peking nämlich schon gegen einen Ausschluss Russlands aus dem Swift-Netzwerk Widerstand leisten und damit in einen ernsthaften Konflikt mit den USA und der EU geraten könnte. In dem Fall „wäre eine Weltwirtschaftskrise nicht zu vermeiden“, warnte Kooths in einer Stellungnahme.