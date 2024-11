Krieg in der Ukraine: Südkorea schließt Waffenlieferungen an Ukraine nicht aus

Südkorea schließt Waffenlieferungen an Ukraine nicht aus

1 Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol schließt Waffenlieferungen an die Ukraine nicht aus. Foto: AFP/Kim Hong-Ji

Angesichts der mutmaßlichen Entsendung nordkoreanischer Soldaten nach Russland schließt der große Waffenexporteur Südkorea direkte Waffenlieferungen an die Ukraine nicht mehr aus. Das sagte Präsident Yoon Suk Yeol am Donnerstag in Seoul.











Angesichts der mutmaßlichen Entsendung nordkoreanischer Soldaten nach Russland schließt der große Waffenexporteur Südkorea direkte Waffenlieferungen an die Ukraine nach Angaben von Präsident Yoon Suk Yeol nicht mehr aus. „Je nach dem Grad der nordkoreanischen Beteiligung werden wir unsere Unterstützungsstrategie nun schrittweise anpassen“, sagte Suk Yeol am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Seoul. „Das bedeutet, dass wir die Möglichkeit von Waffenlieferungen nicht ausschließen“.