Krieg in der Ukraine: Stromausfälle in besetzten ukrainischen Regionen

1 Drohnen mit großer Reichweite sind eine der Hauptwaffen für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. (Archivbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

In von Russland besetzten Teilen der Ukraine flackern die Lichter. Drohnenangriffe führen zu Stromausfällen. Werden diese von Dauer sein?











Luhansk/Melitopol - In Teilen der von Russland besetzten Gebiete der Ukraine ist es nach ukrainischen Drohnenangriffen zu Stromausfällen gekommen. "In der Luhansker Volksrepublik gibt es erneut Stromausfälle", meldeten örtliche Medien. In Luhansk selbst gebe es Schwankungen der Stromspannung. Ukrainischen Militärbeobachtern zufolge führten Drohneneinschläge in einem Umspannwerk von Altschewsk zu den Ausfällen.