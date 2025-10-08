Krieg in der Ukraine: Selenskyj verweist auf hohe russische Verluste bei Pokrowsk

1 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht von hohen russischen Verlusten vor Pokrowsk (Archivbild) Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Putin setzt in seinem Krieg gegen die Ukraine auf die Abnutzung des Gegners. Doch Kiew leistet weiter Widerstand. Präsident Selenskyj spricht von Tausenden Toten bei einer Gegenoffensive.











Kiew - Russlands Militär hat laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj seit Beginn einer Gegenoffensive nahe der ostukrainischen Stadt Pokrowsk hohe Verluste erlitten. "Seit ihrem Beginn haben die Russen bis heute schon über 12.000 an Verlusten erlitten - und das allein im Raum Pokrowsk und Dobropillja", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Davon seien 7.200 "unwiederbringliche Verluste", also tot oder so schwer verletzt, dass sie nicht mehr kriegstauglich sind.