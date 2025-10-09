Krieg in der Ukraine: Selenskyj setzt auf weitreichende Waffen für einen Frieden

1 Die Ukraine will die Produktion ihrer weitreichenden Drohnen und Raketen deutlich ausbauen, um die Kriegskosten für Russland zu erhöhen. (Archivbild) Foto: ---/ukrin/dpa

Seit Jahren wehrt sich Kiew gegen die russische Invasion. Nun setzt Präsident Selenskyj verstärkt auf Schläge gegen das Hinterland des Nachbarn, um den Aggressor zu ermüden.











Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine schnelle Friedenslösung im Abwehrkrieg gegen Russland mit dem Erhalt weitreichender Waffen für sein Land verbunden. Je größere Erfolge die Ukraine mit ihren reichweitenstarken Waffen erziele, desto schneller könne sie den Frieden erreichen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Kiew müsse daher alles tun, die Produktion von weitreichenden Raketen und Drohnen zu steigern.