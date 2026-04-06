Krieg in der Ukraine: Selenskyj schlägt Waffenruhe für Angriffe auf Kraftwerke vor

1 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland eine Teilwaffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen angeboten. (Archivbild) Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukrainische Drohnen treffen russische Raffinerien und Ölterminals, Moskau zerstört Kraftwerke und Umspannwerke. Jetzt schlägt Selenskyj eine Teilwaffenruhe vor.











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Kiew - Die Ukraine hat Russland eine Teilwaffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen angeboten. "Wenn Russland bereit ist, die Angriffe auf unsere Energieanlagen einzustellen, sind wir bereit, spiegelbildlich zu antworten", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Dieser Vorschlag sei bereits über die US-amerikanischen Vermittler an Moskau übermittelt worden. Zuvor hatte Selenskyj demnach neue Angriffe auf Objekte im russischen Hinterland mit dem Oberkommando besprochen.