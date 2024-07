Krieg in der Ukraine: Selenskyj kündigt neue Strategie auf See an

Selenskyj kündigt neue Strategie auf See an

1 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will Russland die Herrschaft über den westlichen Schwarzmeerraum entreißen (Archivbild) Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Eine Flotte hat die Ukraine derzeit praktisch nicht. Doch Kiew ist es gelungen, die russischen Kriegsschiffe von der eigenen Küste zu vertreiben. Nun will der ukrainische Präsident Selenskyj mehr.











Kiew - Die Ukraine will den russischen Einfluss im westlichen Teil des Schwarzen Meeres zurückdrängen. Sein Land werde dazu eine neue nationale Seestrategie erarbeiten, kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache an. "Wir verstehen klar, dass der Krieg das Kräfteverhältnis in unserer Schwarzmeerregion verändert hat und die russische Flotte in diesem Gewässer niemals mehr dominieren wird", gab sich Selenskyj optimistisch. Die Ukraine werde ihre eigenen nationalen Interessen auf See und die ihrer Partner verfolgen und Verkehrsrouten schützen, sagte er.