Krieg in der Ukraine: Selenskyj klagt über Chinesen in russischen Streitkräften

1 Laut Selenskyj hat die Ukraine zwei in der russischen Armee kämpfende chinesische Staatsbürger gefangen genommen. Foto: AP/Uncredited

Russland und die Ukraine greifen im Krieg nicht nur auf Waffenlieferungen ihrer Verbündeten zurück, auch ausländische Staatsbürger kämpfen für beide Seiten. Kiew hat nun neue Gefangene präsentiert.











n der Ukraine sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj zwei chinesische Soldaten aufgegriffen worden, die in der Region Donezk an der Seite der russischen Armee gekämpft haben sollen. Die beiden chinesischen Staatsbürger seien durch die ukrainische Armee gefangen genommen worden, erklärte Selenskyj am Dienstag in Onlinemedien. Er forderte von Peking eine Erklärung, zudem rief er den Westen zu einer Reaktion auf.