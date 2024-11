Krieg in der Ukraine: Selenskyj glaubt an mögliches Kriegsende 2025

Selenskyj glaubt an mögliches Kriegsende 2025

1 Präsident Selenskyj sieht Wege zu einem Kriegsende im kommenden Jahr. Foto: Michael Kappeler/dpa

Ukraines Präsident Selenskyj sieht Chancen für ein Kriegsende im kommenden Jahr. Dafür ist aber eine lange Liste an Vorbereitungen nötig. Und Moskau ist dabei noch gar nicht gefragt.











Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj glaubt an Möglichkeiten zur Beendigung des Kriegs im kommenden Jahr. "Wann wird der Krieg enden? Wenn Russland will, dass der Krieg endet. Wenn Amerika eine stärkere Position einnimmt. Wenn der globale Süden auf der Seite der Ukraine und auf der Seite der Beendigung des Krieges steht", sagte Selenskyj im Gespräch mit Vertretern ausländischer Medien in Kiew auf der dritten Internationalen Konferenz zur Ernährungssicherheit "Getreide aus der Ukraine".