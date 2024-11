Krieg in der Ukraine: Rutte fordert stärkere Unterstützung für Ukraine

Krieg in der Ukraine

1 Rutte fordert mehr Unterstützung für die Ukraine. Foto: Michel Euler/AP/dpa

Die Russen setzen die Ukraine im Osten unter Druck. Der neue Nato-Generalsekretär Rutte fordert noch mehr Unterstützung der westlichen Partner.











Link kopiert



Paris - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat angesichts des wachsenden russischen Drucks an der Ostfront der Ukraine mehr Unterstützung für das angegriffene Land gefordert. "Wir müssen mehr tun, als nur die Ukraine im Kampf zu halten. Wir müssen die Kosten für Putin und seine autoritären Freunde in die Höhe treiben, indem wir der Ukraine die Unterstützung zukommen lassen, die sie braucht, um den Verlauf des Konflikts zu ändern", sagte Rutte kurz vor einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris.