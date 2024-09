Krieg in der Ukraine: Russland verlagert Angriffsrichtung in Ukraine nach Süden

1 Die ukrainischen Truppen sind in der Region Donezk weiter in der Defensive. (Archivbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Moskau besitzt im Osten der Ukraine weiter die Initiative an der Front. Doch die russischen Truppen sind im Gebiet Donezk bei ihren Angriffen in eine andere Richtung eingeschwenkt.











Kiew - Die schweren Kämpfe im Osten des Landes halten nach Angaben des ukrainischen Militärs weiter an. Es habe 115 Gefechte gegeben, teilte der Generalstab in Kiew in seinem abendlichen Lagebericht mit. "Am heißesten war heute die Lage in Richtung Kurachowe, daneben war der Feind auch in Richtung Lyman und Pokrowsk aktiv", heißt es. Im Raum Kurachowe hätten die ukrainischen Verteidiger bislang 30 Angriffe abgewehrt, 5 weitere liefen noch.