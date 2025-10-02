Krieg in der Ukraine: Russland und Ukraine tauschen Hunderte Kriegsgefangene

1 Schon im Juni hatten Russland und die Ukraine Kriegsgefangene ausgetauscht. (Archivbild) Foto: Uncredited/Russian Defense Ministry Press S/dpa

Trotz andauernder harter Kämpfe haben Russland und die Ukraine erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Mehrere Hundert Soldaten kehren zurück in ihre Heimat, auch Zivilisten sind dabei.











Link kopiert



Moskau/Kiew - Russland und die Ukraine haben erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Jeweils 185 Soldaten seien übergeben worden, teilten sowohl das russische Verteidigungsministerium als auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Außerdem durften den Angaben zufolge auf beiden Seiten je 20 Zivilisten zurückkehren.