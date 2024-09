Krieg in der Ukraine: Russische Angriffe treffen mehrere ukrainische Regionen

1 Russische Drohnen vom Typ Shahed waren auch in dieser Nacht wieder massiv im Einsatz. (Archivbild) Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

In der Nacht hat Russland erneut die Ukraine mit massiven Angriffen überzogen. Vor allem Drohnen kamen zum Einsatz. In mehreren Regionen kam es zu Bränden.











Dnipro/Lwiw - Schwere russische Angriffe haben in der Nacht und in den frühen Morgenstunden Schäden in mehreren Regionen der Ukraine angerichtet. In der Industrieregion Dnipropetrowsk seien zwei Menschen verletzt worden, schrieb der Militärgouverneur der Region, Serhij Lyssak auf Telegram. Getroffen habe es eine 62-jährige Frau und einen 65-jährigen Mann im Landkreis Nikopol. Rund ein Dutzend Wohnhäuser und mehrere Fahrzeuge seien beschädigt worden durch einen Beschuss von Drohnen und Artillerie. Auch andere Landkreise seien unter Feuer geraten.