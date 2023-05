Krieg in der Ukraine

1 Kämpft die russische Armee im ukrainischen Mariupol jetzt nicht mehr nur mit Bomben und anderem Gerät, sondern auch mit Chemiewaffen? Foto: mago//ITAR-TASS

Es gibt unbestätigte Berichte über den Einsatz von Chemiewaffen in Mariupol. Droht ein chemischer Krieg?









Das russische Militär hat den Belagerungsring um die ukrainische Hafenstadt Mariupol enger gezogen. Großbritannien erklärte derweil, man prüfe Berichte über einen angeblichen russischen Angriff mit Chemiewaffen in Mariupol. Die britische Außenministerin Liz Truss schrieb auf Twitter, die Regierung in London versuche, solche Berichte zu verifizieren. Auch dem US-Verteidigungsministerium liegen unbestätigte Informationen über einen Chemiewaffenangriff in der strategisch wichtigen Stadt vor, teilte ein Sprecher mit.