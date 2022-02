Putin versetzt russische Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft

Krieg in der Ukraine

1 Wladimir Putin treibt die Eskalation noch weiter. (Archivbild) Foto: imago images/ITAR-TASS/Alexei Nikolsky via www.imago-images.de

Russlands Präsident Wladimir Putin setzt die Atomstreitkräfte Moskaus in Alarmbereitschaft. Dies teilte er am Sonntag im Fernsehen mit.















Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin versetzt die Nuklearstreitkräfte des Landes in Alarmbereitschaft. Das habe er der russischen Militärführung wegen des aggressiven Verhaltens der Nato und der Wirtschaftssanktionen befohlen, sagte Putin am Sonntag im Fernsehen. „Wie Sie sehen können, ergreifen die westlichen Länder nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht unfreundliche Maßnahmen gegen unser Land“ sagte Putin im staatlichen TV.

Putin bezeichnet Sanktionen als „illegal“

„Ich meine die illegalen Sanktionen, die jeder sehr gut kennt.“ Zudem erlauben sich Spitzenvertreter der führenden NATO-Länder auch „aggressive Äußerungen gegenüber unserem Land“. Die USA, Japan und die EU wollen bestimmte russische Banken vom Zahlungssystem Swift ausschließen. Zudem soll es andere Sanktionen gegen Russland geben.