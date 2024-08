Krieg in der Ukraine: Putin schließt Verhandlungen mit der Ukraine derzeit aus

1 Putin will nicht mit der Ukraine verhandeln. (Archivbild) Foto: Sergey Savostyanov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Kiew rückt im westrussischen Gebiet Kursk vor. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft so, ein Verhandlungspfand zu bekommen. Doch Kremlchef Putin will unter Druck nicht reden.











Moskau - Kremlchef Wladimir Putin will angesichts der ukrainischen Gegenoffensive auf russischem Gebiet nicht mit Kiew verhandeln. "Der Präsident hat sehr deutlich gesagt, dass nachdem die Angriffe, genauer gesagt die Invasion im Gebiet Kursk begonnen hat, von Verhandlungen keine Rede sein kann", sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Rande von Putins Besuch in Aserbaidschan im russischen Staatsfernsehen. Putin werde zudem in Kürze eine Einschätzung der Lage geben, kündigte Lawrow an.