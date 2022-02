1 In zahlreichen Ländern dieser Erde, wie hier in Israel, wird gegen den Überfall Russlands auf die Ukraine protestiert. Inzwischen hat Präsident Putin auf die Sanktionen des Westens reagiert und die „Abschreckungswaffen“ des Landes aktiviert – darunter fallen wohl auch Atomraketen. Foto: AFP/JACK GUEZ

Der russische Präsident versetzt das Waffenarsenal – darunter wohl auch Atomwaffen - in Alarmbereitschaft















Link kopiert

Brüssel - Das Unvorstellbare scheint im Krieg in der Ukraine inzwischen möglich. Die Welt bewegt sich offenbar einen kleinen Schritt weiter in Richtung eines Atomkrieges. Russlands Präsident Wladimir Putin hat verkündet, dass er die Abschreckungswaffen der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft versetzen lasse. Der Staatschef nannte als Grund die historisch scharfen Sanktionen der Nato-Staaten gegen sein Land. Putin sprach in einem vom Kreml am Sonntag verbreiteten Video von Abschreckungswaffen, aber nicht explizit von Atomwaffen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nannte den Befehl „unverantwortlich“.

Putin beschuldigt die Nato der Aggression

In dem Video attackierte Wladimir Putin das Vorgehen der Nato wiederholt. „Die Spitzenpersönlichkeiten der führenden Nato-Staaten lassen aggressive Äußerungen gegen unser Land zu“, sagte der Kremlchef. „Deshalb befehle ich dem Verteidigungsminister und dem Chef des Generalstabs, die Streitkräfte der Abschreckung der russischen Armee in ein besonderes Regime der Alarmbereitschaft zu versetzen.“

„Gefährliche Rhetorik“ des Präsidenten

Angesichts dieser Ankündigung erklärte Nato-Generalsekretär Stoltenberg gegenüber dem Nachrichtensender CNN, dass sich Putin einer „gefährlichen Rhetorik“ bediene. „Das ist ein Verhalten, das unverantwortlich ist.“ Die Ankündigung unterstreiche den Ernst der gegenwärtigen Situation. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Putin dem Westen droht. Bereits in seiner Erklärung zum Beginn des Einmarsches in die Ukraine am Donnerstag hatte er vor Aggressionen gegen Russland gewarnt. Er drohte mit den härtesten Konsequenzen und betonte, Russland sei heute eine „der mächtigsten Nuklearmächte der Welt“. Putin hatte am 19. Februar auch eine groß angelegte Übung der nuklearen Streitkräfte abgehalten. Dabei kamen Waffen ohne Atomsprengköpfe zum Einsatz.