Krieg in der Ukraine: Prinz Harry überraschend in Kiew eingetroffen

Der jüngere Sohn von König Charles III. war seit Kriegsbeginn bereits mehrfach in der Ukraine. Im Auftrag der Krone ist er allerdings nicht unterwegs.
Kiew - Der britische Prinz Harry ist Berichten zufolge zu einem Überraschungsbesuch in Kiew eingetroffen. Auf der Webseite der britischen Boulevardzeitung "The Sun" waren Bilder und ein Video von der Ankunft des 41-jährigen Royals am Bahnhof der ukrainischen Hauptstadt zu sehen. Es ist bereits der dritte Besuch des jüngeren Sohns von König Charles III. (77) seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022.