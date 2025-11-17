Sprengstoff auf der Schiene: Ein Lokführer entdeckt auf einer Trasse nach Osten ein zerstörtes Gleis – was steckt hinter dem mysteriösen Anschlag auf eine Bahnstrecke in Polen?
Warschau - In Polen ist nach Angaben der Regierung eine Bahnstrecke durch Sabotage beschädigt worden. Auf der Trasse von der Hauptstadt Warschau nach Lublin im Osten des Landes seien die Gleise durch eine Sprengladung zerstört worden, schrieb Regierungschef Donald Tusk auf der Plattform X. Weiter östlich Richtung Lublin sei an der gleichen Strecke eine zweite Beschädigung entdeckt worden. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar, die Staatsanwaltschaft und der Geheimdienst ermitteln.