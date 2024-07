Krieg in der Ukraine: Orban ruft Selenskyj zu rascher Waffenruhe mit Russland auf

1 Ungarns Ministerpräsident Orban (links) im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi. Foto: dpa/Zoltan Fischer

Bei seinem ersten Besuch in Kiew seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat Ungarns Regierungschef Orban den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu einer raschen Waffenruhe mit Russland aufgerufen.











Link kopiert



Bei seinem ersten Besuch in Kiew seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat der ungarische Regierungschef Viktor Orban den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einer raschen Waffenruhe mit Russland aufgerufen. „Ich habe den Präsidenten aufgefordert, die Möglichkeit einer Waffenruhe schnell in Betracht zu ziehen“, sagte Orban am Dienstag in der ukrainischen Hauptstadt. Diese wäre „zeitlich begrenzt und würde es erlauben, die Friedensverhandlungen zu beschleunigen“.