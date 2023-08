Der ukrainische Generalstabschef Walerij Saluschnyj will mit dem deutschen Marschflugkörper vor allem eines erreichen: den Nachschub von mindestens sieben russischen Armeen in die Reichweite seiner Artillerie zwingen.

Sie wollen den Stier, den Taurus. Nach dem Sternbild, das seit Menschengedenken mit gesenktem Kopf und vorgestreckten Hörnern angreift. Zwischen 1998 und 2004 entwickelte eine deutsche Waffenschmiede einen gleichnamigen Luft-Boden-Marschflugkörper. Seine Aufgabe: Mit einer Geschwindigkeit knapp unter dem Schall soll er bis zu 480 Kilogramm schwere Sprengköpfe in mehr als 500 Kilometer entfernte Ziele befördern. Das Geschoss wird von Jagdbombern gestartet, fliegt knapp über dem Boden und unterhalb von Radarsystemen in sein Zielgebiet. Ginge es nach der Ukraine, würden sie schon morgen unter den Tragflächen ihrer Kampfjets hängen.

Aus gutem Grund: Generalstabschef Walerij Saluschnyj hat auf der Krim Ziele im Visier, die er mit dem deutschen Waffensystem zerstören will. Zum einen die mit 19 Kilometern längste Brücke Europas, die von der russischen Halbinsel Taman ins ukrainische Kertsch führt. Über sie bringen Züge und Lastwagen Nachschub auf die russisch besetzte Krim. Von dort weiter nach Norden an die Front in der Südukraine.

Lesen Sie auch

Außerdem will Saluschnyj im Norden der Krim die Dämme bei Sywasch und Strilkowe sowie die Brücken bei Popiwka und Tschonhar zerstören. Sollte dies dem als schlauen Fuchs bekannten Panzergrenadier gelingen, stünden die Logistiker der russischen Armee vor einem gravierenden Problem: Sie müssten den Nachschub für rund 120 000 Soldaten und 5000 Kampffahrzeuge über die Landverbindung zwischen der Krim und dem ukrainischen Festland rund um die Stadt Armjansk bringen. Dort würden sich die Kolonnen auf die Autobahn E 97 und die Landstraße T2202 nach Norden verteilen – und damit in die Reichweite der ukrainischen Artillerie gelangen. Fraglich, ob dann alle russischen Truppen in der Südukraine mit Munition, Treibstoff, Ersatzteilen, Verpflegung und Ersatzpanzern versorgt werden.

Die Ukraine hat in den vergangenen Tagen wiederholt massiv mit Drohnen die Verbindungswege auf der nördlichen Krim angegriffen. Zuerst klärten sie mit billigen chinesischen Drohnenschwärmen die russische Luftabwehr auf, zogen deren Feuer auf sich und griffen dann die Flugabwehr mit dem weitreichenden US-Boden-Boden-Mehrfachraketenwerfer Himars, Drohnen und Kampfjets gezielt an. Dabei wurden die Brücken in der Nähe von Tschonhar so schwer beschädigt, dass sie zurzeit nur noch von Autos überquert werden können. Die Krim-Brücke bei Kertsch wurde bereits mehrfach von ukrainischen Spezialeinheiten, Boden-Boden-Raketen und Drohnen angegriffen und beschädigt. Speziell ausgebildeten russischen Eisenbahntruppen und Baufirmen gelang es, die Brücke notdürftig zu reparieren.

Garantie des ukrainischen Außenministers Kuleba

Er garantiere, sagt der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, dass die deutschen Marschflugkörper nicht auf Ziele in Russland abgefeuert würden: „Wenn unsere Partner von uns eine Garantie verlangen, dass diese oder jene Waffe nur auf dem Territorium der Ukraine eingesetzt wird, dann geben wir diese Garantie und halten sie auch ein.“ Klar ist: Die Bundesregierung muss schnell entscheiden, ob die knapp eine Million teuren Geschosse an die Ukraine geliefert wird. Besser noch, sie beginnt bereits jetzt, die Soldaten zu schulen, den Taurus an die Bomber zu montieren, sie zu programmieren. Denn: Die Gegenoffensive der Ukraine kommt nur langsam voran. Ihre Verbände kämpfen sich durch russische Grabensysteme, die oft nur wenige Hundert Meter hintereinanderliegen. So brauchten 24 000 Soldatinnen und Soldaten mehr als drei Wochen, um bei Robotyne anderthalb Kilometer tief in die russischen Stellungen einzudringen.