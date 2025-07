Krieg in der Ukraine: Mehrere Verletzte nach russischen Angriffen auf Ukraine

1 Odessa ist wegen seiner exponierten Lage häufig Ziel russischer Drohnen- und Raketenangriffe. (Archivbild) Foto: Uncredited/Ukrainian Emergency Service/AP/dpa

Während in Istanbul über Wege zu einem Frieden verhandelt werden sollte, schickte Russland noch in der Nacht Drohnen und Raketen in die benachbarte Ukraine. Unter den dabei Verletzten ist ein Kind.











Tscherkassy/Odessa - Bei erneut massiven russischen Angriffen aus der Luft sind in mehreren Städten der Ukraine mindestens zehn Menschen verletzt worden. In der Großstadt Tscherkassy nördlich von Kiew habe es sieben Verletzte gegeben, teilte Bürgermeister Anatoli Bondarenko mit. "Darunter ist auch ein Kind", schrieb er auf Telegram. Die Stadt wurde unter anderem mit Raketen beschossen. Die Feuerwehr musste an verschiedenen Orten Brände löschen, die Energieversorgung im Stadtzentrum fiel aus.