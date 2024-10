Krieg in der Ukraine: Kreml-Kritiker Ildar Dadin bei Kämpfen in Ostukraine getötet

Kreml-Kritiker Ildar Dadin bei Kämpfen in Ostukraine getötet

Krieg in der Ukraine

1 Der russische Aktivist Ildar Dadin. (Archivbild 2018) Foto: dpa/Emile Alain Ducke

Bei den Kämpfen in der Ostukraine ist der Kreml-Kritiker Ildar Dadin getötet worden. Er hatte an der Seite der ukrainischen Armee gegen die russischen Invasionstruppen gekämpft. Dadin war 2017 aus einem sibirischen Straflager entlassen worden.











Link kopiert



Bei den Kämpfen in der Ostukraine ist der Kreml-Kritiker Ildar Dadin getötet worden. Dies berichteten am Sonntag ein Freund Dadins wie auch mehrere russische Medien. Der 42-jährige hatte an der Seite der ukrainischen Streitkräfte gegen die russischen Invasionstruppen gekämpft.