Krieg in der Ukraine: Kiew: Gebiet im Osten bleibt heiß umkämpfter Frontabschnitt

1 Ein ukrainischer Soldat feuert einen Mörser auf russische Stellungen ab. Die russischen Streitkräfte drängen weiter vor entlang der Frontlinie. (Archivbild) Foto: Madeleine Kelly/Zuma Press/dpa

Russland hatte zuletzt erneut Fortschritte im Raum Pokrowsk gemeldet. Nun räumte das ukrainische Verteidigungsministerium ein, dass dort die härtesten Kämpfe geführt werden.











Kiew - Die schweren Kämpfe im Osten der Ukraine halten nach Angaben der Militärführung in Kiew weiter an. "Am heißesten war die Lage heute im Raum Pokrowsk, daneben war der Feind auch in Richtung Lyman und Kurachowe aktiv", teilte der ukrainische Generalstab in seinem abendlichen Lagebericht mit. Alle drei genannten Städte liegen im ostukrainischen Gebiet Donezk. Im Tagesverlauf sei es zu 123 Gefechten gekommen.