Krieg in der Ukraine: Kiew berichtet von neuen russischen Angriffen

1 Erneut Kämpfe in der Ukraine. (Archivbild) Foto: Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Mit neuen Angriffen in der Ukraine geben russische Militärs klare Antworten auf die jüngsten westlichen Friedensbemühungen.











Link kopiert



Kiew - Nach Ablauf der von Moskau verkündeten Feuerpause sind russische Truppen im Osten der Ukraine wieder zu neuen Angriffen angetreten, allerdings in vorerst geringerem Ausmaß. Der ukrainische Generalstab in Kiew berichtete am späten Nachmittag auf der Plattform Telegram von 67 russischen Angriffen an diversen Frontabschnitten. In den vergangenen Wochen waren täglich meist knapp 100 Kampfhandlungen registriert worden.