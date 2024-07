Krieg in der Ukraine: Heftige russische Angriffe in ukrainischer Ostfront

1 Der ukrainische Generalstab spricht von mehr als 140 Gefechten an einem Tag. (Archiv-Foto) Foto: Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Nacht für Nacht beschießt Russland die Ukraine aus der Luft. Die Ukraine antwortet, so gut sie kann, mit Drohnen. Ziel der Angriffe diesmal: die von Moskau annektierte Halbinsel Krim.











Kiew/Sewastopol - Der ukrainische Generalstab berichtet von heftigen russischen Angriffen an der Front im Osten des Landes. Allein am Frontabschnitt bei der Kleinstadt Torezk habe es 29 Sturmangriffe der Russen gegeben, teilte das Militär in seinem Morgenbericht mit. Besonders umkämpft sei dort ein Dorf namens Nju-Jork. Der Feind habe auch von Flugzeugen abgeworfene Gleitbomben eingesetzt. Torezk liegt im Gebiet Donezk, ebenso wie der zweite besonders betroffene Frontabschnitt Pokrowsk. Dort war von 26 Angriffen die Rede. Russische Truppen setzen an dieser Stelle ihren Vormarsch nach der Eroberung der Stadt Awdijiwka im Februar langsam fort.