1 Die Familie Belan fühlt sich nach anfänglichen Bedenken in der Ex-Klinik wohl. Foto: Simon Granville

Fast 100 Menschen aus der Ukraine haben im alten Marbacher Krankenhaus Unterschlupf gefunden. In der Regel bleiben sie dort aber nur für kurze Zeit.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Noch vor wenigen Wochen herrschten beinahe gespenstische Leere und Stille in den Gängen des ehemaligen Marbacher Krankenhauses. Mittlerweile hat sich das Bild gänzlich gewandelt. In den Fluren ist allerhand los. Hier streicht ein Mann über sein Handy, checkt die Nachrichtenlage. Da wuchtet eine Frau einen unhandlichen Karton auf ein Zimmer. In einem Büro hat sich eine kleine Schlange gebildet. All das hängt nicht etwa damit zusammen, dass in die stillgelegte Klinik wieder Patienten eingezogen wären. Stattdessen ist ein Gebäudeflügel zu einer Unterkunft für Flüchtende aus der Ukraine umgemodelt worden.