Krieg in der Ukraine: Europa ringt um Einfluss bei den Friedensgesprächen

Selenskyj reist auf Einladung von Kanzler Merz zu den Beratungen mit Trump nach Berlin. Der ukrainische Präsident spricht danach von einem Schritt nach vorn.
Friedrich Merz kann zufrieden sein. Der Bundeskanzler hat mit seiner Initiative die Europäer bei den Verhandlungen über eine mögliche Friedenslösung in der Ukraine wieder etwas deutlicher ins Spiel gebracht. Fraglich ist allerdings, welches Gewicht die Ergebnisse der Beratungen von US-Präsident Donald Trump und mehreren europäischen Partnern im weiteren Verlauf der Entwicklung haben werden. „In Alaska müssen grundlegende europäische und ukrainische Sicherheitsinteressen gewahrt bleiben. Das war die Botschaft, die wir heute als Europäerinnen und Europäer dem amerikanischen Präsidenten Trump mit auf den Weg gegeben haben“, sagte Merz in Berlin bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj.