1 Ein Satellitenfoto zeigt den gesprengten, 1956 gebauten Kachowka-Staudamm. Etwa 18 Milliarden Kubikmeter Wasser bedrohen die Menschen unterhalb des Dammes. Foto: dpa/Uncredited

Durch die Zerstörung des ukrainischen Kachowka-Staudamms sind 50 000 Menschen von Überschwemmungen bedroht. Das ukrainische Militär wird in seinen Optionen für eine Offensive gegen die Russen gebremst.









Videos, Fotos und Kurznachrichten auf vielen Plattformen der sozialen Medien machen deutlich: Seit Sonntagmorgen haben in der Ukraine die Gefechte zugenommen, selbst an Abschnitten der etwa 850 Kilometer langen Front im Osten und Süden des Landes, die seit vergangenem Herbst als ruhig galten. Zugleich greifen die russischen Streitkräfte Städte und deren Infrastruktur seit gut einer Woche in einem Ausmaß aus der Luft an wie in den ersten Tagen ihrer aktuellen Offensive im Februar 2022. Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms am Tag 3393 des russischen Angriffs auf die Ukraine ist eine neue Eskalation in diesem Krieg.