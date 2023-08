1 Einheiten der ukrainischen 47. Panzergrenadierbrigade beim Kampf mit russischen Truppen am Südrand von Robotyne. Foto: Drohnenaufnahmen 47. PzGrenBrig/47. PzGrenBrig UA

Das 480-Seelen-Nest Robotyne in der Südukraine steht symbolisch für den ukrainischen Gegenangriff: Auf 91 Quadratkilometern kämpfen 43 000 Soldaten – viele sterben. In drei Wochen drangen die Ukrainer 1,6 Kilometer tief in die russische Vereidigung ein.









25 Meter. Das ist das Ziel für heute. Raus aus dem Haus, durch den Vorgarten, über die Straße, durch den Vorgarten, rein ins Haus. Oder zumindest in das, was davon noch übrig ist: Vom Dach eine Handvoll Balken. Fensterlose Lücken. Die Ecke im Süden des einst prächtigen Bauernhauses fehlt. Mannshohe Löcher klaffen in den Wänden. Trotzdem ist das Gehöft im Herzen von Robotyne an diesem Samstag das Angriffsziel der 47. Mechanisierten Brigade. 25 Meter südukrainische Erde gilt es den russischen Besatzern abzuringen.