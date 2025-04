Krieg in der Ukraine: Drohne trifft Wohnhaus in Ukraine - ein Toter

1 Diese Drohnen nutzt Russland oft für den Beschuss von Zielen in der Ukraine. (Symbolbild) Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa/Efrem Lukatsky

Auch in der Nacht zu Samstag dauern die russischen Angriffe auf ukrainische Städte an. Ein mehrstöckiges Wohnhaus im Zentrum des Landes brennt. Unter den Verletzten ist ein Kind.











Bei einem Drohnenangriff auf ein neunstöckiges Wohnhaus in der Stadt Kamjanske in der ukrainischen Region Dnipropetrowsk ist ein Mensch gestorben. Vier weitere seien bei dem Angriff in der Nacht verletzt worden, darunter ein 11-jähriges Mädchen, teilte der Militärgouverneur der Region, Serhij Lyssak, am Samstag auf Telegram mit. Wohnungen hätten gebrannt, außerdem seien Autos beschädigt worden. Auch in anderen Gebieten gab es demnach Verletzte und Schäden durch russische Drohnenangriffe.