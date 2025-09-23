Krieg in der Ukraine: Die Nato auf schmalem Grat

Das Bündnis braucht robuste Antworten auf die Provokationen Putins. Dem geht es um mehr als die Unterwerfung der Ukraine, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.
Was tun, wenn der raufsüchtige Nachbar ständig provoziert? Wenn er zuerst laufend sein Auto vor unserer Einfahrt parkt, dann immer wieder seinen Müll über den gemeinsamen Gartenzaun schmeißt und schließlich eine Scheibe in unserem Haus einwirft? Im übertragenen Sinne steht die Nato vor exakt dieser Frage. Der russische Präsident Wladimir testet seit Jahren die Verteidigungsbereitschaft des atlantischen Bündnisses und wird dabei immer dreister. Bisheriger Höhepunkt war das Eindringen der 19 Drohnen in den polnischen Luftraum.