Krieg in der Ukraine: Berichte: Kiews Truppen geben Positionen im Südosten auf

1 Ukrainische Soldaten auf dem Dnipro nehmen feindliche Stellungen ins Visier. (Archivbild) Foto: Felipe Dana/AP/dpa

Lange wurde über die Aufgabe ukrainischer Stellungen spekuliert. Nun wird zumindest von anonymen Quellen eingeräumt, dass die russischen Truppen weitere Ortschaften im Südosten kontrollieren.











Cherson - Die ukrainischen Truppen haben nach inoffiziellen Berichten Stellungen im Südosten des Landes bei Krynky im Gebiet Cherson und Uroschajne im Gebiet Donezk unter russischem Druck aufgeben müssen. "In beiden Siedlungen hat es aufgrund der großen Zerstörungen keinen Sinn mehr gemacht, die Positionen zu halten", wurden Quellen im Generalstab in ukrainischen Medien zitiert. Insbesondere die Kämpfe um die Ortschaft Krynky am Südufer des Flusses Dnipro im Gebiet Cherson wurden von Anfang an aufgrund der Aussichtslosigkeit kritisiert.