Krieg im Weltall: Deutschlands Sicherheit wird auch im All verteidigt

1 Start einer Rakete des Unternehmens Space X: Auch Satelliten der Bundeswehr wurden damit bereits in den Orbit gebracht. Foto: imago//Craig Bailey

Seit rund 15 Jahren gibt es ein neues Wettrüsten im All. Auch die Bundesregierung macht sich Gedanken, wie sie sich aufstellt und arbeitet an einer Weltraumsicherheitsstrategie.











Als Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfiel, fand eine der ersten Attacken russischer Einheiten nicht am Boden oder in der Luft statt – sondern im Weltraum. Per Hackerangriff wurde der Kommunikationssatellit KA-SAT 9A gestört, der auch von der Ukraine genutzt wurde. Daraufhin brach die Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte zusammen. Dieser Angriff wirkte sich sogar auf Deutschland aus. Durch den Ausfall des Satelliten konnten Tausende Windkraftanlagen in der Nordsee nicht mehr gesteuert werden.