Krieg im Sudan: Warum die UN dem Morden hilflos zusehen

Der Sicherheitsrat und der Generalsekretär finden keine Strategie zur Befriedung des Konflikts mit Millionen Opfern.
Während im Sudan der blutige Krieg eskalierte, kam der UN-Sicherheitsrat in New York zusammen. Die 15 Mitgliedsländer einigten sich auf eine dünne Erklärung. Es ging um den komplexen Konflikt in dem afrikanischen Land, den der UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher als „immer dunkler werdende Hölle“ beschreibt. Bei dem Text des Sicherheitsrates handelte es sich nicht um eine Resolution mit völkerrechtlich verbindlicher Wirkung. Es war nur ein Presse-Statement zu den Gewaltorgien zwischen der RSF-Miliz und der regulären Armee. Darin verurteilte das potenziell mächtigste UN-Gremium pflichtschuldig die „Grausamkeiten der RSF-Miliz gegen die Zivil-Bevölkerung“ bei der Einnahme der Stadt Al Faschir. Einen Plan, wie die UN die Vertreibungen, die Vergewaltigungen und das Massentöten beenden könnten, kündigte der Rat nicht an. Vielmehr verlangte das Gremium: Die verfeindeten Parteien sollten die Gespräche „wieder aufnehmen, um einen dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen“. Mit anderen Worten: Die Todfeinde sollen es selbst richten.