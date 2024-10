Krieg im Nahen Osten: Union wirft Baerbock Versäumnisse in Nahost-Politik vor

Union wirft Baerbock Versäumnisse in Nahost-Politik vor

1 Die CDU kritisiert die Nahost-Politik der Außenministerin. (Archivbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Scharfe Kritik an der Nahost-Politik der Bundesaußenministerin kommt am Montag seitens der CDU. Der Unions-Außenexperte Johann Wadephul äußerte sich im „Morgenmagazin“ der ARD.











Link kopiert



Der Unions-Außenexperte Johann Wadephul (CDU) hat die Nahost-Politik von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) scharf kritisiert. „Ich finde, die Position der Außenministerin ist oftmals unklar gewesen in letzter Zeit“, sagte Wadephul am Montag im „Morgenmagazin“ der ARD. „Wenn etwas geschehen ist, hat im Zweifel Israel einen Vorwurf bekommen. Wir müssen aber im Zweifel an der Seite Israels stehen.“