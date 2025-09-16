Krieg im Nahen Osten: Medien: Netanjahu spricht von Einsatz-Beginn in Stadt Gaza

Nach einer Nacht schwerer Angriffe in der Stadt Gaza bestätigt Israels Premier, eine Operation habe begonnen. Menschen fliehen in Panik, die Sorge um die Geiseln wächst.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat lokalen Medienberichten zufolge bei seinem Gerichtsprozess gesagt, Israel habe „eine intensive Operation in der Stadt Gaza begonnen“. Ein israelischer Armeesprecher schrieb zuvor in einem Post auf der Plattform X, Israel habe mit der Zerstörung der Infrastruktur der islamistischen Terrororganisation Hamas in der Stadt Gaza angefangen. Das israelische Militär hatte in der Nacht seine Angriffe auf die Stadt Gaza massiv intensiviert. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete von Dutzenden Toten.