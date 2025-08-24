Krieg im Nahen Osten: Einwohner von Gaza täglich im Überlebenskampf – „Es gibt keine richtige Wahl“

In der Stadt Gaza drängen sich zahlreiche Vertriebene. Nach Schätzungen lebt rund eine Million Menschen dort in notdürftig reparierten Häusern oder Zelten und wartet auf den Vormarsch.
Noch vor dem befürchteten Vorrücken der israelischen Armee in die Stadt Gaza kämpfen die verbliebenen Bewohner dort ums tägliche Überleben. Einige von ihnen leben immer noch in Häusern – oft jedoch in beschädigten Gebäuden. Familien, die nicht fortgehen wollten oder keine Alternative hatten, bewohnen Wohnungen mit notdürftig reparierten Wänden und durch Plastikplanen ersetzten Fenstern.