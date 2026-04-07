1 Iranische Drohnen (Archivbild). Foto: Sepahnews/ZUMA Press Wire/dpa

Pakistan ist einer der Vermittler im Iran-Krieg. Der Premier äußert sich nun vorsichtig optimistisch und stellt Forderungen an Washington und Teheran.











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Die Friedensverhandlungen im Iran-Krieg machen nach Angaben des Vermittlers Pakistan Fortschritte. Die diplomatischen Bemühungen schritten „stetig, entschlossen und kraftvoll voran und könnten in naher Zukunft zu substanziellen Ergebnissen führen“, teilte der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif auf X mit. Er bitte daher US-Präsident Donald Trump eindringlich darum, sein Ultimatum um zwei Wochen zu verlängern. Das Ultimatum, mit dem Trump den „Untergang einer ganzen Zivilisation androhte“, soll nach deutscher Zeit um 2.00 Uhr morgens in der Nacht zu Mittwoch auslaufen.