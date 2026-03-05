Krieg im Iran: Droht der EU eine neue Flüchtlingskrise?

Wegen des Krieges im Iran beobachtet Brüssel die Migrationsbewegungen sehr genau, gibt aber Entwarnung. Die Chefin der UN-Organisation für Migration sieht die Lage allerdings kritisch.
In Europa steigt die Befürchtung vor einer erneuten Flüchtlingskrise. Der Krieg im Iran habe das Potenzial eine Migrationskrise auszulösen, die sich binnen weniger Tage entwickeln könnte, lautet die deutliche Warnung von IOM-Chefin Amy Pope, der UN-Organisation für Migration. „Schauen Sie sich das Beispiel der Ukraine an, wo innerhalb weniger Tage Millionen Menschen die Grenze überquert haben“, sagt sie und rät dringend zu einer Notfallplanung.