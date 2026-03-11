Ukrainische Drohnenpiloten schützen inzwischen im Nahen Osten US-Soldaten vor iranischen Angriffsdrohnen.
Wolodymyr Selenskyj muss sich die Augen gerieben haben, als die Depesche aus Washington am 5. März auf seinem Schreibtisch landete. US-Präsident Donald Trump fragte seinen Amtskollegen, ob die Ukraine seinen Soldaten im Krieg gegen den Iran beispringen könnten. Mit Drohnenpiloten, die sich seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine im Februar 2014 darauf spezialisiert haben, feindliche Drohnen abzufangen. Die USA verfügen über solches Spezialwissen nicht.