Krieg gegen den Iran: Nur Diplomatie kann die Straße von Hormus sichern

1 Diese Satellitenaufnahme zeigt die Straße von Hormus, die den Golf von Oman (li.) mit dem Persischen Golf (re.) verbindet. Foto: Nasa/dpa

Die deutsche Regierung sagt, dass sie die Seestraße nach einem Friedensschluss mit absichern will. Da wird nicht viel nötig sein, kommentiert Rainer Pörtner.











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Die Straße von Hormus ist keineswegs dicht. In den letzten Tagen hat eine ganze Reihe von Tankern die Meerenge passiert. Die Schiffe stehen allesamt in Verbindung zu Staaten, die gute Beziehungen zum Iran haben: China, Indien, Pakistan oder Thailand. Bis zu zwei Millionen Dollar lassen sich die Revolutionsgarden von den Reedern für die freie Fahrt überweisen. Der Iran zeigt, dass er auch nach vier Wochen amerikanisch-israelischer Angriffe die volle Kontrolle über die Straße von Hormus hat.