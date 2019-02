Kreuzungscrash in Winnenden

5 Der Schaden eines Unfalls im Rems-Murr-Kreis beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

An einer Kreuzung in Winnenden stoßen in den frühen Morgenstunden zwei Autos aufeinander. Beide Fahrer behaupten, bei „Grün“ gefahren zu sein. Eine 21-Jährige wird bei dem Kreuzungscrash verletzt.

Winnenden - Bei einem Unfall in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ist eine 21 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Ein 49 Jahre alter Renault-Fahrer war in der Nacht zum Montag gegen 5.20 Uhr die L 1140 in Richtung Rems-Murr-Klinikum entlang gefahren, wie die Polizei mitteilte.

Als die Frau von der Linsenhalde kommend nach links abbiegen wollte, kollidierten die beiden Autos an der Kreuzung Südumgehung. Wer den Unfall verursacht hat, war zunächst unklar, da beide Fahrer angaben, bei „Grün“ gefahren zu sein.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich war zeitweise komplett gesperrt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.