Kreuzfahrt des Schiffes „Hondius“: Hantavirus-Quarantäne für Kontaktperson in Baden-Württemberg beendet

Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff ist die letzte Quarantäne-Person aus dem Südwesten symptomfrei entlassen. Gesundheitsbehörden sehen den Fall als abgeschlossen.
Nach wochenlanger Isolation wegen eines Ausbruchs des Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff ist für eine noch in Quarantäne verbliebene Kontaktperson der Ausnahmezustand beendet. Die Person sei während des gesamten Beobachtungszeitraums symptomfrei gewesen und habe gesund die Quarantäne verlassen, sagte Gesundheitsminister Oliver Hildenbrand (Grüne) in Stuttgart.