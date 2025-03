König Frederik X. (56) und Königin Mary (53) setzen auch 2025 eine Tradition der dänischen Königsfamilie fort: Sie werden wieder eine Sommerkreuzfahrt durch Dänemarks Gewässer auf der historischen Yacht Dannebrog unternehmen. Die Termine dafür wurden nun bekannt gegeben.

Saison wird am 7. Mai eröffnet

Die Sommerreise auf dem Dannebrog ist eine Tradition der königlichen Familie, die auf Christian IX. (1818-1906) im späten 19. Jahrhundert zurückgeht. Das Königspaar will am 7. Mai an Bord des Schiffes gehen und damit die Saison 2025 offiziell eröffnen.

Nach dieser Veranstaltung werden Frederik und Mary am 25. August zu ihrer ersten großen Segeltour des Jahres starten. Sie soll bis zum 28. August dauern, wie der Palast mitteilte. Die Kreuzfahrt beginnt in der Kommune Frederikshavn auf der Insel Jütland, bevor es am 26. August zur Kommune Thisted und am 27. August zur Insel Læsø geht. Die Tour soll dann auf der Insel Samsø enden.

Im Mai 2024 bestiegen König Frederik und Königin Mary zum ersten Mal seit dem Thronwechsel das Dannebrog-Schiff. Teil der Sommersegeltour waren auch Besuche in Schweden und Norwegen. Es handelte sich zugleich um die ersten Staatsbesuche des Königspaares, die der Stärkung der diplomatischen und kulturellen Beziehungen dienen. Im Juni und Juli besuchten der König und die Königin an Bord der Dannebrog Grönland, das zum Königreich Dänemark gehört. Im August unternahmen sie dann noch eine Kreuzfahrt durch die südlichen Gebiete des Landes und machten Halt in Bornholm, Ærø, Assens und Vejle.

Auch Offiziere werden auf der Dannebrog ausgebildet

Das Königsschiff wurde 1931/1932 in der Marinewerft in Kopenhagen als Ersatz für das vorherige königliche Schiff, den Raddampfer Dannebrog aus dem Jahr 1879, gebaut. Besonders während der Segelsaison wird das Schiff häufig für offizielle Veranstaltungen und Partys genutzt. 2017 etwa war Königin Margrethe II. (84) dort Gastgeberin der 18. Geburtstagsparty ihres ältesten Enkels, Graf Nikolai.

Das Schiff liegt normalerweise in Holmen im Kopenhagener Hafen, sodass Royal-Fans es besichtigen können, wenn es nicht von der Königsfamilie genutzt wird. Der Liegeplatz ist nur einen kurzen Spaziergang von den Palästen von Amalienborg entfernt, wo der König und die Königin leben. Während seiner Fahrten übernimmt die Dannebrog auch Aufgaben wie Seeüberwachung, Seenotrettung und Ausbildung zukünftiger Offiziere.