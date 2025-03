Rüstung: Will Kretschmann Waffen statt Autos?

red/dpa 04.03.2025 - 20:48 Uhr , aktualisiert am 05.03.2025 - 14:55 Uhr

Ein Pazifist sei er nie gewesen, sagt Baden-Württembergs Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann und sieht für sein Bundesland einen neuen möglichen wirtschaftlichen Schwerpunkt: die Rüstung.











Baden-Württemberg Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich für den Ausbau von Rüstungsindustrie im Südwesten ausgesprochen. Europa müsse seine Verteidigung selbst in die Hand nehmen und eine potente Rüstungsindustrie aufbauen - „und da wollen wir in Baden-Württemberg mitmischen“, sagte Kretschmann dem „Südkurier“ (Mittwoch) in Konstanz. „Das wird ein neuer industrieller Schwerpunkt für Baden-Württemberg werden, da bin ich mir sicher.“